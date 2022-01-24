Almanya’da bir üniversitede silahlı saldırı! Yaralılar var

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Heidelberg Üniversitesi'ndeki bir konferans salonunda silahlı bir kişi ateş açtı. Saldırı sonucu pek çok kişi yaralandı.
OLAYIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Yerel yetkililer, aynı zamanda saldırganın da yaşamını yitirdiğini söyledi. Ancak, nasıl öldüğü ile ilgili bir bilgi verilmedi. Olayın niçin gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. Ülkenin yerel gazetesi Bild ise saldırganın intihar ettiğini iddia etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Geniş çapta bir soruşturma başlatılırken, herhangi bir duruma karşı acil durum araçlarının, itfaiye ekiplerinin ve polislerin hazırda bekletildiği ifade edildi.Saldırının düzenlendiği kampüste, botanik bahçesi ve üniversite hastanesinin bölümlerinin olduğu öğrenildi.