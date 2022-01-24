Almanya’da bir üniversitede silahlı saldırı! Yaralılar var

OLAYIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yerel yetkililer, aynı zamanda saldırganın da yaşamını yitirdiğini söyledi. Ancak, nasıl öldüğü ile ilgili bir bilgi verilmedi. Olayın niçin gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. Ülkenin yerel gazetesi Bild ise saldırganın intihar ettiğini iddia etti.