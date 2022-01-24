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Giriş Tarihi: 24.1.2022 16:33 Son Güncelleme: 24.1.2022 16:58

Almanya'da bir üniversitede silahlı saldırı! Yaralılar var

Almanya’da bir üniversitede silahlı saldırı! Yaralılar var

Almanya Heidelberg'teki bir üniversitede silahlı saldırı düzenlendi. İlk alınan bilgilere göre yaralananlar var.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Heidelberg Üniversitesi'ndeki bir konferans salonunda silahlı bir kişi ateş açtı. Saldırı sonucu pek çok kişi yaralandı.

OLAYIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yerel yetkililer, aynı zamanda saldırganın da yaşamını yitirdiğini söyledi. Ancak, nasıl öldüğü ile ilgili bir bilgi verilmedi. Olayın niçin gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. Ülkenin yerel gazetesi Bild ise saldırganın intihar ettiğini iddia etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Geniş çapta bir soruşturma başlatılırken, herhangi bir duruma karşı acil durum araçlarının, itfaiye ekiplerinin ve polislerin hazırda bekletildiği ifade edildi.Saldırının düzenlendiği kampüste, botanik bahçesi ve üniversite hastanesinin bölümlerinin olduğu öğrenildi.

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Almanya'da bir üniversitede silahlı saldırı! Yaralılar var
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