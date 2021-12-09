Almanya’da cami otoparkında araç kundaklandı

Bochum DİTİB Merkez Camii Dernek Başkanı Adnan Akçay yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınayarak faillerin bir an önce yakalanmasını istedi. Akçay, kamera kayıtlarına göre bir kişinin camiye ait otoparka girdiğini ve altına benzin dökerek aracı yaktığını söyledi. Akçay, yanan aracın kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Ayrıca camiye 500 metre uzaklıkta başka bir elektrikli aracın da kundaklanmaya çalışıldığını söyleyen Akçay, olayla ilgili polisin soruşturma başlattığını belirtti.