Almanya’da cani baba dehşet saçtı! Kızının boğazını kesip oğlunu balkondan attı

Hanau kentinde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde yolda yürüyen bir kişi yüksek katlı binanın önünde ağır yaralı olarak bir erkek çocuğunun yattığını görmüştü. Olay yerine gelen polsler yaptıkları araştırmada çocuğun düştüğü binanın 9'uncu katında bu defa da 7 yaşındaki bir kız çocuğunun cansız bedenini buldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki çocuk ise kurtarılamadı.

KENTTE ŞOK ETKİSİ YARATTI

Yaşanan katliam kentte bir şok etkisi yarattı. Olayın faili her yerde aranırken, Alman Bild gazetesi çocukların katilinin babaları olduğunu iddia etti.