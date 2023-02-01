Almanya’da çocuklara eşcinsellik dayatması!

PEDAGOG ALBAY: BİR NESLİ MAHVEDİYORLAR

Pedagog Duygu Albay: Kendini bulma çağında, karakterini, kişiliğini geliştirme döneminde olan küçücük çocukları bu şekilde yönlendirmek çok sağlıksız. Gender denilen akım ile biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rollerinin değişken olduğu görüşü şu anda öne çıkarılıyor. Modernlik adı altındaki bu eğilim için bir nesli, ebeveynler ile öğretmenler mahvediyor. Gençler kendi kişiliklerini kendileri bulur. Onları bir yola sokmayın. Öte yandan cinsiyet değiştirmek çok basitleştirilmiş. Ameliyatın dönüşü yok ve depresyon riski çok yüksek. Ameliyat öncesi ve sonrası yıllarca süren hormon tedavisi ve psikolojik desteğe ihtiyaç olduğuna kimse dikkat etmiyor.