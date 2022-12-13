Almanya’da daha fazla doğal gaz tasarrufu çağrısı

Klaus Müller, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, gelecek aylarda sıkıntı yaşanmaması için tasarrufun yüzde 20'lere çıkması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda toplam tasarruf sadece yüzde 13. Eğer bu bir aykırı değer olarak kalırsa, henüz endişelenmemize gerek yok. Ancak hava birkaç gün soğuk kalmaya devam edecek. Bu nedenle tasarruf çabalarımızı gevşetmememiz ve tüm kış boyunca devam ettirmemiz önemli."