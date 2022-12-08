Almanya’da darbeciler terörle yargılanacakterörle

Almanya'da önceki gün gözaltına alınan ve kendilerini İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger) olarak nitelendiren 25 kişiden 19'u tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 22'si "Almanya'daki siyasi sistemi devirmek isteyen bir terör örgütünün üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanacak. Tutuklananlar arasında, Reuss Hanedanı'ndan olan ve hâlâ "Prens" unvanını kullanan 71 yaşındaki 13. Heinrich de yer aldı. Darbe planlayan örgütün içinde yer almaktan tutuklananlardan biri de AfD'li eski vekil ve halen Berlin'de hâkimlik yapan Birgit Malsack Winkemann oldu. Winkemann'ın devlet hizmetinden kalıcı olarak çıkarılması gerektiği dile getirildi.