Almanya’da Deutsche Bahn skandalı! Milyarlarca euroluk dolandırıcılık ortaya çıktı

2,6 MİLYAR EUROLUK PROJENİN MALİYETİ 8,2 MİLYAR EUROYA YÜKSELTİLMİŞ

Ayrıca başlangıç maliyeti 2,5 milyar euro olan projenin 8,2 milyar euroya yükseltildiği ifade edildi. İddiayı gündeme getiren çalışanlar ise proje bedelinin 10 milyar euroya kadar çıkartıldığını düşünüyor.

İŞTEN ÇIKARILINCA YÖNETİMİN DE DOLANDIRICILIK PLANININ İÇİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER

Çalışanlar, fazla iş verildiğini ve sözleşmelerin gereksiz yere çok pahalı olduğunu fark ettikten sonra bunu üstlerine bildirdiler, ancak görevden alındıktan sonra yönetimin planın bir parçası olduğuna inanmaya başladıklarını belirtti.

ŞİRKET İÇ SORUŞTURMA BAŞLATIP, İDDİLARIN DOĞRU OLMADIĞINI SAVUNDU

Şirket aynı yıl bir iç soruşturma başlattı ancak herhangi bir usulsüzlük bulamadığını iddia etti. Şirket, "İddia edilen tüm usulsüzlükler birim tarafından iç soruşturuldu ve grup güvenliği tarafından değerlendirildi. İddiaların doğru olmadığı kanıtlandı" açıklamasını yaptı. Kötü hizmet ve altyapısı nedeniyle sık sık ateş altında kalan Deutsche Bahn, 2020'de 5,7 milyar Avro zarar ve 37 milyar Avro net borç bildirdi.