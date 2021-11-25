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Giriş Tarihi: 25.11.2021 23:51 Son Güncelleme: 25.11.2021 23:59

Almanya’da Deutsche Bahn skandalı! Milyarlarca euroluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Almanya’da Deutsche Bahn skandalı! Milyarlarca euroluk dolandırıcılık ortaya çıktı

Almanya'da Deutsche Bahn'ın dolandırıcılık iddiaları ülkeyi karıştırdı. Yapılan usulsüzlüklerle milyarlarca euroluk vurgun yapıldığı iddia edilirken, iddiayı gündeme getiren çalışanlar üst yönetimi suçladı ve projelerin fazladan, gereği olmayan işlerle şişirildiğini ifade etti. Başlangıç maliyeti 2,5 milyar euro olan projenin şişirilerek 8,2 milyar euroya yükseltildiği öne sürülürken, iddiayı gündeme getiren çalışanların işine son verildi. Öte yandan şirket tarafından yapılan iç soruşturmada ise iddiaların gerçeği yansıtmadığı savunuldu.

Almanya, Deutsche Bahn'ın dolandırıcılık iddiaları ile çalkalanıyor. İddialar 2016 yılına dayanırken, yapılan usulsüzlükle milyarlarca euroluk vurgun yapıldığı aktarıldı.

ŞİRKET FONLARI KÖTÜYE KULLANILMIŞ

Şirketin üst yönetiminin, şirket fonlarını kötüye kullandığı ve Stuttgart'taki yer altı tren istasyonunda dolandırıcılık yapıldığı ifade edildi. İddiaları gündeme getiren çalışan ise işten çıkarıldı.

PROJE MALİYETLERİNİ FAZLADAN VE GEREKSİZ İŞLERLE ŞİŞİRİYORLARMIŞ

Yolsuzluğu ortaya çıkaran çalışanlar üst yönetimi suçlarken, projelerde fazladan ve gereği olmayan işlerin çalışma programına eklendiği aktarıldı. Bu yollar proje bedelinin 600 milyon euro artırıldığı iddia edildi.

2,6 MİLYAR EUROLUK PROJENİN MALİYETİ 8,2 MİLYAR EUROYA YÜKSELTİLMİŞ

Ayrıca başlangıç maliyeti 2,5 milyar euro olan projenin 8,2 milyar euroya yükseltildiği ifade edildi. İddiayı gündeme getiren çalışanlar ise proje bedelinin 10 milyar euroya kadar çıkartıldığını düşünüyor.

İŞTEN ÇIKARILINCA YÖNETİMİN DE DOLANDIRICILIK PLANININ İÇİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER

Çalışanlar, fazla iş verildiğini ve sözleşmelerin gereksiz yere çok pahalı olduğunu fark ettikten sonra bunu üstlerine bildirdiler, ancak görevden alındıktan sonra yönetimin planın bir parçası olduğuna inanmaya başladıklarını belirtti.

ŞİRKET İÇ SORUŞTURMA BAŞLATIP, İDDİLARIN DOĞRU OLMADIĞINI SAVUNDU

Şirket aynı yıl bir iç soruşturma başlattı ancak herhangi bir usulsüzlük bulamadığını iddia etti. Şirket, "İddia edilen tüm usulsüzlükler birim tarafından iç soruşturuldu ve grup güvenliği tarafından değerlendirildi. İddiaların doğru olmadığı kanıtlandı" açıklamasını yaptı. Kötü hizmet ve altyapısı nedeniyle sık sık ateş altında kalan Deutsche Bahn, 2020'de 5,7 milyar Avro zarar ve 37 milyar Avro net borç bildirdi.

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Almanya’da Deutsche Bahn skandalı! Milyarlarca euroluk dolandırıcılık ortaya çıktı
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