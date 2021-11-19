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Giriş Tarihi: 19.11.2021 16:39

Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisi'ne kundaklama girişimi!

AA
Almanya’da DİTİB Köln Merkez Camisi’ne kundaklama girişimi!

Almanya'nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne, kundaklama girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Köln polisinden yapılan açıklamaya göre Ehrenfeld semtindeki camiye yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve kimliği belirsiz bir bisikletlinin arandığı kaydedildi.

YARIM TENEKE YANICI MADDE VE BİRKAÇ ÇAKMAK...

Açıklamada sabaha karşı 04.00 sularında meydana gelen olayı fark eden özel güvenlik görevlilerinin şüpheliyle konuşmaya çalışırken adamın kaçtığı, arkasında yarım teneke yanıcı madde ve birkaç çakmak bıraktığı belirtildi.

Olayın arka planının henüz belirsiz olduğu belirtilen açıklamada polisin olay yerindeki delilleri incelediği, güvenlik kamerası görüntülerini değerlendirip tanıklardan bilgi aldığı ifade edildi.

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Almanya'da DİTİB Köln Merkez Camisi'ne kundaklama girişimi!
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