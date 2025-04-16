Almanya’da doktor 15 hastasını öldürdü

Almanya'nın başkenti Berlin'de palyatif bakım merkezinde çalışan bir doktorun en az 15 kişiyi öldürmekle suçlandığı bildirildi. Tutuklu doktorun, yapılan ek soruşturmalar kapsamında sanılandan daha fazla insanı öldürdüğü tahmin ediliyor. Doktor hakkında 'cinayet' suçlamasıyla dava açıldığı ifade edilen haberlerde, doktorun 4 kişiyi öldürmekten dolayı Ağustos 2024'ten beri tutuklu bulunduğuna işaret edildi. Hastalara 'tıbbi gerekçe olmadan, çeşitli ilaçlardan oluşan ölümcül bir karışım' enjekte edip öldürmekle suçlanan doktorun bazı olaylarda cinayetleri örtbas etmek için yangın çıkardığı ileri sürülüyor.