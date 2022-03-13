Almanya’da doktorken ülkesinin yardımına koştu

RUS
işgali altındaki Ukrayna
'nın en batısındaki Lviv
kenti önceki günkü füzeli saldırılara kadar ülkede savaş mağdurları için Avrupa
'ya geçiş noktası ya da daha güvenli bir yere geçmek isteyenlerin adresi oldu. Kentin nüfusunu neredeyse beş katına çıkaran işgal kaynaklı göçler birçok ihtiyacı da ortaya çıkardı. Lviv'deki tarihi tren garı önünde çeşitli uluslararası sivil toplum ve yardım kuruluşları tarafından kurulan çadırları görüyoruz. Ukraynalı genç doktor Yuliana Bilus
'un yanına yaklaşıyoruz. Anlattıkları sıradışı bir fedakarlık öyküsünün perdesini aralıyor bize. Çocuk cerrahı olan Juliana, 3 ay önce Almanya
'da çalışmaya başlamış. Ülkesinde savaş çıkınca 'Arkadaşlarım, ailem oradayken ben Almanya'da duramam' demiş ve savaş mağdurlarının kaçmak için yol aradığı ülkesine şifa dağıtmak için dönmüş. 'Burada yapılacak çok iş' var diyen Yuliana'nın gözlerindeki ışıltı ülkesine duyduğu sevgiyi, vefa borcunu fazlasıyla anlatıyor. Genç cerrah işgal altındaki vatanının geleceği hakkındaki umutlarını da şu sözlerle anlatıyor: Saldırı altındaki bölgelere de buradan ilaç gönderiyoruz. Bu savaşı kazanacağımıza ve zafere ulaşacağımıza inanıyorum. Her şeyi tekrardan inşa edeceğiz, çünkü biz Ukraynalıyız.