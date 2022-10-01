Almanya’da eczanelerde ilaç krizi! 300’den fazla ilaç tedarik edilemiyor

EN ÖNEMLİ SORUN: SİGORTA ŞİRKETLERİ

Bir başka eczacı ise; Ne yazık ki son zamanlarda ilaçlar eczanelerde bulunmamaya başladı. Bunlarda en basit olan çocukların kullandığı ateş düşürücü ya da ağrı kesici ilaçlar bile bulunmuyor. Almanya'da sigortaların yaptığı 'Şu ilacı şu firmadan vereceksin zorunlusun' diyor. Bu da diğer firmaların üretimlerini azalttığı, üretimi kestiğini görüyoruz, firmalar, 'Benim ilacım satılmayacaksa ben bunu niye üreteyim' diyor. En son sebep de ilaç var ama kamyon şoförü yok, paket yok, onu koyacak koli yok. Bu sorunlardan dolayı ilaçlar az geliyor.