Almanya’da en az 200 bin dâhi çocuk var

Almanya'daki Alman Üstün Zekâlı Çocuklar Derneği, genel eğitim okullarında üstün zekâlı ve dâhi olarak kabul edilen 200 binden fazla çocuk ve genç olduğunu bildirdi. Dernek Başkan Yardımcısı Sabrina Henning, "Çocukların en yüksek performansı göstermesi onların üstün zekâlı veya dâhi olduğu anlamına gelmez. Üstün zekâlı veya dâhi olarak nitelendirilen çocukların çoğu zaman zihinsel ihtiyaçları karşılanmaz ve bu nedenle yetenekleri geliştirilemez. Bundan dolayı yaşanan üzücü olaylar görüyoruz" dedi.