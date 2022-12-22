Almanya’da enerji tasarrufu tedbirleri artırılıyor





NOEL PAZARI IŞIKLANDIRMALARI AZALTILDI

Enerji krizi, Aralık ayı sonuna kadar ülke genelinde kurulan binlerce Noel pazarlarını da etkiledi. Noel pazarları, bu yıl enerji tasarrufu yapmak zorunda kaldı. Noel pazarlarındaki birçok organizatör ve satıcı, daha az ışıklandırma yaptı. Pazar yerlerinde kullanılan lambaların çoğu tasarruflu LED ampullerle değiştirildi. Yine Noel pazarı ışıkları artık bir saat geç açılıyor ve bir saat erken kapatılıyor. Özellikle Ku'damm'da geleneksel cadde ışıklandırması sorunu, esnaftan toplanan paralar ve bulunan sponsorlarla bir nebze olsun giderildi. Fakat artık Ku'damm'da da daha az ışık ile kısa süreli aydınlatma yapılıyor. Başkent Berlin'de Senato bu yıl Noel'de cadde ışıklandırmaları için bütçe ayırmayacağını açıklamıştı. Yeşiller Partisi milletvekili Renate Künast, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ellerimi ısıtmak için bir palto ve bir bardak sıcak su ile ofiste oturuyorum. Odanın 19 derece olduğundan şüpheliyim. Gelecek hafta bir battaniye, sıcak su torbası ve şapka ile geleceğim" demişti.