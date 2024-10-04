Almanya’da Filistin baskısı ilkokula kadar indi

Almanya'daFilistin'e destek gösterileri kısıtlanırken mazlum halkın yanında duranlara yönelik baskı ilkokullara kadar indi. Remscheid kasabasında bulunan Albert Schweitzer Realschule'de okuyan 10 yaşındaki bir Müslüman öğrenci, üzerinde "Özgür Filistin" yazan tişört giydiği gerekçesiyle öğretmeni tarafından hakarete uğradı. Öğretmen çocuktan tişörtünü çıkarmasını istedi. Çocuk üzerinde atlet olmadığını söyledi, ancak "Umurumda değil" cevabını aldı. Öğretmen, kendisine gönderilen isimsiz bir e-mail ile tehdit edildiğini ileri sürerek, 10 yaşındaki çocuk hakkında suç duyurusunda bulundu. ALMANYA