Almanya’da Filistin gösterilerine engel

ALMANYA'DA, polisin Filistinlilerin yapmayı planladığı gösteriyi yasaklama kararı Berlin İdari Mahkemesi'nce onandı. Alman basınına göre mahkeme Filistin yanlısı gösteriye getirilen yasağa onay verdi. Haberlerde, polisin gösteriyi yasaklama kararına karşı yapılan itirazı reddeden mahkemenin polisin gösteri yasağını ikna edici bir şekilde gerekçelendirdiğine hükmettiği aktarıldı. Berlin polisi "Filistinli Esirler Günü'nde Filistinli mahkûmlar ile dayanışma" ve bugün düzenlenecek "Filistinli Esirler Günü" adlı iki gösteriyi yasaklamıştı.