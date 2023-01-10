Almanya’da giderek tırmanan durgunluk ciddi boyuta ulaştı! Resesyon kabusu

KÖTÜ DURUMDAKİLERİN ORANI ÇOK YÜKSELDİ

Gayri safi milli hasıla hızının ortalamadan düşük gerçekleşeceğine inanan şirketlerin oranı ise ankete göre yüzde 35. Öte yandan şirketlerin sadece yüzde 32'si 2022 sonu itibarıyla iş durumunun bir önceki yıla kıyasla daha iyi olduğuna inanıyor. Daha kötü durumda olduğunu söyleyen firmaların oranı ise bir önceki yıla kıyasla üçte birlik bir artışı işaret ediyor.