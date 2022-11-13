Almanya’da halk sokağa indi

Almanya'da artan enerji fiyatları ve pahalılık protesto edildi. Başkent Berlin'deki "Kızıl Saray" olarak bilinen belediye binası önünde toplanan binlerce kişi elektrik, ısınma ve kira ücretlerine üst sınır konulmasını ve maaşların yükseltilmesi talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi. Protestocular, bu enerji krizinde kazançlarını maksimize eden büyük şirketlere ve yüksek gelirlilere ek vergiler getirilmesini, böylece ihtiyacı olan insanlarla dayanışma gösterilmesini talep etti. Adil gelir dağılımı sağlanması yönünde slogan atan protestocular, "Fiyatları indirin!" pankartları açarak yürüyüşe geçti.Protestocular, ayrıca fosil yakıtlardan daha hızlı şekilde uzaklaşılması istenen pankartlar da açtı. Göstericilerden biri, "Artık kebap almaya bile gücümüz yetmiyor. Mutfak masraflarını nasıl karşılayacağımızı bilmiyoruz" diye dert yandı.