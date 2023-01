Almanya’da her 4 gençten 1’i yoksulluk riski altında

Almanya'da yoksulluk raporu yayınlandı. Alman Bertelsmann Vakfı tarafından "Almanya'da çocuk ve genç yoksulluğu" adlı raporda, Almanya'da her 5 çocuktan ve her 4 gençten 1'inin yoksulluk riski altında olduğu ortaya çıktı. Raporda, yoksulluk içinde büyüyen gençlerin, her gün yoksunluk, fedakarlık ve utançtan muzdarip olduğu ifade edildi. Raporda, "2021'de yaklaşık 2,9 milyon çocuk ve gencin, 18 ile 25 yaş arasında ise 1,55 milyon genç yetişkinin yoksulluk riski altında olduğu anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi.

Hükümete çağrıda bulunulan raporda ayrıca, "Mevcut krizler ve fiyat artışları sorunu daha da kötüleştiriyor. Bu nedenle, federal hükümet artık koalisyon anlaşmasında kararlaştırılan temel çocuk güvenliği konusunda mümkün olan en kısa sürede ve gereken ölçüde karar vermelidir'' denildi.

Bertelsmann Vakfı'nın Eğitim ve Yeni Nesil Direktörü Anette Stein yaptığı açıklamada, "Yoksulluk içinde büyüyen gençler her gün yoksunluk, fedakarlık ve utanç çekiyor ve aynı zamanda önemli ölçüde daha zayıf bir gelecek beklentisine sahipler. Bu, hem etkilenenler hem de bir bütün olarak toplum için dayanılmaz bir durum" ifadelerini kullandı.

"18 İLA 25 YAŞINDAKİLER EN YÜKSEK YOKSULLUK RİSKİNE SAHİP"

Birçok genç yetişkinin de yoksullukla karşı karşıya olduğuna vurgu yapan Stein, "Rapora göre, 18 ila 25 yaşındakiler, yüzde 25,5 ile tüm yaş grupları arasında en yüksek yoksulluk riskine sahip. Kadınlar erkeklerden daha fazla etkileniyor. Doğu Almanya'daki gençler Batı Almanya'dakilerden daha sık etkileniyor. Ancak bu yaş grubunun sadece yüzde 7'si SGB II avantajlarından yararlanıyor ki bu ilk bakışta şaşırtıcı. Bunun başlıca nedeni, genç yetişkinlerin genellikle eğitim veya kolejde olmaları ve birçoğunun ilk kez kendi evlerine taşınmalarıdır. BAföG veya konut yardımı gibi diğer refah devleti önlemlerinin devreye girdiği yer burasıdır. Ancak, genç yetişkinler arasındaki yüksek yoksulluk düzeyi, farklı sistemlerin birlikte iyi çalışmadığını gösteriyor. Ebeveynlerinin desteği olmadan pek çoğu hayatta kalamaz. varlıklarını güvence altına almaktır. Sonuç olarak, gençlerin fırsatları ebeveynlerinin evine çok fazla bağlı olmaya devam ediyor" dedi.