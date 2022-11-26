Almanya’da herkes çifte vatandaş olacak

Almanya, ülkede yaşayan yabancılara çifte vatandaşlığın önünü açmak için harekete geçti. Tasarı önümüzdeki ay Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Tasarı, yabancılara Alman vatandaşlığını bir hayli kolaylaştırıyor.Yeni vatandaşlık yasası, Alman vatandaşlığı için müracaat edenlerden köken vatandaşlığından çıkmasını öngörmüyor. Bu da Alman vatandaşlığına geçmek isteyen herkes için çifte vatandaşlığın önünü açmış oluyor. Anne veya babası en az 5 yıldır Almanya'da yaşayan çocuklar da vatandaşlığı alabilecek. Bu sayede örneğin 2015 yılında yaşanan göç dalgası kapsamında gelen Suriyeli çocuklar da Alman vatandaşı olacak.