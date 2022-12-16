Almanya’da kabus dolu anlar: Dev akvaryumu patladı

Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah silindir şeklindeki "Sea Life" adlı akvaryumun henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir gürültü ile patladığı belirtildi. Açıklamada, içinde akvaryumun bulunduğu otel binasının cephesinin zarar gördüğü ve binanın parçalarının sokağa savrulduğu aktarıldı.

Akvaryum suyunun binanın önünden geçen caddeye aktığı ifade edilen açıklamada, cam kırıntılarından 2 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, akvaryuma yönelik bir saldırı yapıldığına ilişkin bir emarenin bulunmadığı vurgulandı.

Berlin'de bin 500 balığın bulunduğu dev akvaryum patladı! Yaralılar var | Video

Binanın hasar görmesi sebebiyle otelde kalanların dışarı çıkarıldığı kaydedildi.

İtfaiyeden yapılan açıklamada, içinde bir milyon litre su bulunan akvaryumun çok kısa sürede patladığını belirterek, "Akvaryum arızalıysa aniden patlar. Bu, suyun sızdığı küçük bir çatlak değil çünkü akvaryum aniden patladı." ifadeleri kullanıldı.

Kentin önemli turistlik bölgesinde yer alan 16 metre yüksekliğinde ve 11,5 metre çapındaki akvaryumda, 1 milyon litre su ve çeşitli cinsten 1500 balık bulunuyordu.