Almanya’da kuklalı protesto! Gören dönüp bir daha baktı: Boş vaatler değil dolu tabaklar istiyoruz

ELLERİNDE PANKARTLARLA PROTESTO ETTİLER

Ellerinde pankartlar ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i temsil eden şişme balon ile Başbakanlık önünde toplanan göstericiler, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın dünyayı bir kıtlığa sürükleyebileceği uyarısında bulunarak hükümetin gıda güvenliği konusunda sağlam adımlar atmasını istedi.