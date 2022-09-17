Almanya’da polis şiddetine maruz kalmıştı: Korku içindeyiz

Çocuklarının özellikle olaydan çok fazla etkilendiğine dikkati çeken Hamawi, "Çocuklarımız da şok içindeler hala. Hala yaşadıkları travmanın ardından soru soruyorlar. Çocuklarımız okula gidiyorlar. Çocuklarını koruması gereken bir babanın, çocuklarının gözü önünde hakarete uğrayıp yere yatırılması nasıl bir duygu bunun iyi anlaşılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Olaydan sonra savcılığa gidip şikayetçi olduğuna dikkati çeken Hamawi, "Şikayetçi olduğumda dahi bize her gün polis tarafından ziyaret edilebileceğimiz söylendi. Sürecin sonunda polisin hesap vermesini istiyor ve görevinden alınmasını bekliyoruz." dedi. A. Hamawi'nin uğradığı şiddeti telefonla çeken eşi de, görüntülerin toplam 30 dakika olduğunu ve tüm görüntüleri savcılığa teslim ettiklerini kaydetti.

Polisin ilk başlarda telefonla çekim yaptığını fark etmediğini dile getiren anne Hamawi, "Çekim yaptığımı kocamın ellerini kelepçeledikten sonra yerdeyken anladılar. Üç çocuğumuz evdeydi ve her şey onların gözü önünde yaşandı. Görüntüleri ben çektim daha sonra ceza miktarını ödemek için telefonu oğluma verdim, o devam etti çekmeye." dedi.

Sol Parti milletvekili Koçak da görüntüleri kendisinin sosyal medyada paylaştığını ve yaklaşık 10 milyon kişinin izlediğini anlattı. Kurumsal ırkçılık ile mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Koçak, bu sürecin peşini bırakmayacaklarını dile getirdi.