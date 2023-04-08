Almanya’da Samsunlu taksici katledildi

Almanya'da yaşayan ve ikinci iş olarak taksicilik yapan 49 yaşındaki Mustafa Akan, aracında boğazı kesilerek öldürüldü. Olay, geçtiğimiz perşembe sabahı başkent Berlin'de meydana geldi. Almanya doğumlu olan, 2 çocuk sahibi Samsun Çarşambalı Akan, erken saatlerde taksi durağına gitti. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu düşünülen bir müşteri onun aracına bindi. 7 kilometre sonra Akan'ın taksinin yanında boğazı kesilmiş olarak yerde yatan cesedi bulundu. Akan'ın ölümü üzerine Samsun'daki baba ocağına ateş düştü. Mustafa Akan'ın ağabeyi Murat Akan, "Kardeşim Almanya'da doğdu. Oranın demiryollarında çalışıyordu. İkinci iş olarak akrabalarımızın taksisine gidiyordu. Bir kişi onun taksisine biniyor. İlginç olan altıncı sırada olmasına rağmen onu tercih ediyor" dedi. Almanya'da taksilerde kamera olmadığını belirten Akan, "Bu yüzden katilin kim olduğu ve nedeni şu an bilinmiyor" diye konuştu.