Almanya’da sosyal medyada yeni dönem

Almanya'da 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek Sosyal Ağ Platformu Yasası (NetzDG) ile sosyal ağ firmaları, suç içeriklerini Federal Suç Dairesine (BKA) bildirmek zorunda kalacak.

YILDA 150 BİN DAVA AÇILABİLİR

Geçen yıl parlamentodaki düzenlemeyle ek ilaveler yapılan Sosyal Ağ Yasası hem platformlar hem kullanıcılar hem de güvenlik birimlerine yeni sorumluluklar getiriyor.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Federal Suç Dairesinin sosyal ağ platformlarında nefret başta olmak üzere suç unsuru oluşturan içerikler nedeniyle yılda yaklaşık 150 bin ceza davası açılmasını beklediği ifade edildi.