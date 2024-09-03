Almanya’da terör örgütü PKK yöneticisine 4 yıl hapis

Almanya'da terör örgütü PKK yöneticiliği yapan Kenan Ayas, 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Terörist Ayas, Mart 2023'te "Avrupa Tutuklama Emri" kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimince gözaltına alınmış ve oradan 2 Haziran'da Almanya'ya iade edilmişti. Federal Başsavcılığın daha önceki açıklamalarında Ayas'ın terör örgütünün Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki oluşumunda personel ve propaganda konularının koordinasyonunu sağladığı, kendisine bağlı bölge yöneticilerine talimatlar verip ve bunların uygulanmasını kontrol ettiği belirtilmişti. Ayas'ın örgüt için bağış ve haraç topladığı, terör örgütünün sözde Avrupa liderliğine rapor verip onların talimatlarını yerine getirdiği kaydedilmişti.