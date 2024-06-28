Almanya’da terörü övene sınırdışı

Almanya'da sosyal medyada terörü yüceltenlerin sınırdışı edilmesini öngören yasa taslağı kabinede kabul edildi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser tarafından hazırlanan taslağa göre, sosyal ağlardaki terörü öven tek bir gönderi bile sınırdışı edilme nedeni olabilecek. Faeser, internet üzerinden işlenen nefret suçlarına karşı sert önlemler aldıklarını belirterek "Alman vatandaşı olmayan ve burada terör eylemlerini yücelten herkes sınırdışı edilebilmelidir" ifadelerini kullandı. Buna göre, ağır suç işleyenlerin yanında sosyal medyada terörizmi övücü içerik hazırlayan ve yayanlar ile bu tür içeriği "beğenerek" işaretleyenler de suçlu sayılacak ve sınırdışı edilebilecek.