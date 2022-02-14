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Giriş Tarihi: 14.2.2022 22:06

Almanya'da tren kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı

Almanya’da tren kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı

Almanya’nın Münih kentinde iki banliyö treninin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişi de yaralandı.

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Münih kentinde iki banliyö treni çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişi de yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle trenlerden birinin raydan çıktığı ve bir makinistin trende sıkıştığı bildirildi.

Münih polisi tarafından yapılan açıklamada, trenlerin Ebenhausen-Schaftlarn istasyonu alanında S7 hattının Wolfratshausen'e giden güzergahı üzerinde yerel saatle 16.40 sıralarında çarpıştığı aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin kimliği ve yaralıların sağlık durumu hakkında ise bilgi paylaşılmadı. Söz konusu tren hattında seferler durdurularak, güzergahta ek otobüs seferleri düzenlendi.

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Almanya'da tren kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı
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