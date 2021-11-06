Almanya’da trende bıçaklı saldırı



Yolcu treni, Nürnberg'in güneydoğusundaki Seubersdorf'ta polis ve adli tıp uzmanları tarafından incelenmeye alındı. Alman demiryolu operatörü Deutsche Bahn, iki şehir arasındaki demiryolu hattının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.