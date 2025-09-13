Almanya’da Türk adaylar başkanlık için yarışıyor

Almanya'da Türklerin yoğun yaşadığı, 18 milyonu aşkın nüfusuyla ülkenin en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da bugün yapılacak yerel seçimlerde bazı büyük şehirlerde Türk kökenli adaylar, belediye başkanı olmak için yarışacak. Bonn Büyükşehir Belediye Başkanlığı için diğer 9 adayla yarışacak olan Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak (DAVA) Partisi'nden diyetisyen ve halk sağlığı uzmanı Merve Nur Laçin Kılınç (27) "Biz, bu ülkenin ayrılmaz bir parçasıyız. Köklerimiz Türkiye'de olabilir ama dallarımız bu topraklarda yeşerdi" dedi. Solingen Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Alternative Bürgerinitiative (ABİ) adayı olan pedagog Büşranur Çetin (24) ise "Benim adaylığım yalnızca gençler için değil aynı zamanda göçmenler, kadınlar ve yıllardır sesi duyulmayan herkes için bir umudu temsil ediyor" şeklinde konuştu.