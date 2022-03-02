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Giriş Tarihi: 2.3.2022 23:03

Almanya'da Türk anne ve çocukları yangında yaşamını yitirdi

AA
Almanya’da Türk anne ve çocukları yangında yaşamını yitirdi

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Kraichtal beldesinde, müstakil bir evde çıkan yangında 41 yaşındaki Türk anne ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi. Yangına müdahale ederken ağır yaralanan bir Türk ise helikopterle hastaneye kaldırıldı

Polisin yaptığı açıklamada, dün yerel saatle 13.10'da görgü tanıklarının duyduğu yüksek sesli patlamanın ardından çıkan yangının nedeni araştırılıyor.

Alarma geçen itfaiye ekipleri, çatısı yanan evdeki yangını kontrol altına aldı ancak yapılan incelemede evde bulunan anne ile ikisi 6, biri ise 8 yaşında olan üç çocuğu ölü buldu.

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, yangın sonrası olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve çok yönlü soruşturulan olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

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Almanya'da Türk anne ve çocukları yangında yaşamını yitirdi
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