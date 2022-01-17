Almanya’da Türk bayrağı hazımsızlığı

ALMANYA
'NIN Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti'ne bağlı Herten
kasabasında yaşayan ve darbe girişimi sonrası şarkı yazıp klip çeken ses sanatçısı Cevdet Yılmaz
, yeniden saldırıya uğradı. Aracını park ederken üç kişinin önce sözlü ardından fiziki saldırısına uğradığını ifade eden Yılmaz, "Bir anda etrafımı elleri sopalı 10 Alman sardı. Otomobilimin kapılarını kilitledim. Şayet bunu yapamamış olsaydım ya da aracıma binmeden beni görselerdi linç edeceklerdi. Otomobilimi boydan boya çizmişler. Durumu polise bildirdim. Polis gelince saldırganlar kaçtı" diye konuştu. Hemen doktora gidip darp raporu aldığını belirten Yılmaz, "Saldırganların en kısa sürede bulunup ceza almalarını istiyorum" dedi.
'ÇEKTİĞİM KLİPLERLE İLGİLİ OLABİLİR'
Daha evvel de otomobilinin lastiklerinin patlatıldığını söyleyen Yılmaz, saldırıların çektiği klipler ile alakalı olabileceğini dile getirdi. Yılmaz, "Hain darbe girişiminden sonra çektiğim klip, Herten'in en yüksek noktasına Türk bayrağı dikmem ile son buluyordu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a destek amaçlı bir şarkı yazıp klip çekmiştim. Saldırılar arttı" dedi.