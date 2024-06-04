Almanya’da Türk kızı Şüheda’ya kütüphane çıkışı ırkçı saldırı

Almanya'da üniversite öğrencisi Şüheda Bilici, kütüphane çıkışı ırkçı saldırıya maruz kaldı. Saldırgan, hakaret yağdırdığı genç kızın başörtüsünü çekti, kesici aletle yaraladı. Bonn kentinde yaşayan 24 yaşındaki Bilici, kütüphaneden çıkıp babasının işyerine giderken ırkçı saldırı kurbanı oldu. Otobüsten indikten sonra kendisini takip eden birinden önce ırkçı hakaretler işiten Şüheda, ardından başörtüsü çekildi, keskin bir cisimle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı sonrası babasına ve polise haber verdiğini ifade eden Şüheda, "Altı polis ekibi etrafta saldırganı aradı ancak bulamadı. Psikolojik destek almaya başladım" dedi.