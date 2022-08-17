Almanya’da utanç verici ikiyüzlülük

Avrupa,ikiyüzlülüğü ve çifte standardında bir rezalete daha imza attı. "Kill Erdoğan" (Erdoğan'ı Öldür) posterlerinin meşru görüldüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretin ödüllendirilip ayakta alkışlandığı Avrupa'da çifte standart bir kez daha gözler önüne serildi. Erdoğan'a hakarete genelde "fikir ve sanat özgürlüğü" adı altında geçit veren Almanya söz konusu kendi bakanı olunca hemen yasaklamaya gitti. Almanya'da bir mahkeme, Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in kurgu bir mahkemede yargılanmasını mahkeme kararıyla yasakladı. Mahkeme, aşırı sağcı bir partinin sokak tiyatrosu kapsamında Bakan Habeck'in yargılanıp pranga vurulmasına "Habeck'in şahsiyetini küçük düşürüyor" diye izin vermedi.