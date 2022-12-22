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Giriş Tarihi: 22.12.2022 18:50

Almanya'daki bir Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı

Almanya'nın Hannover kentinde vefat eden Abdülkadir Sargın'ın cenazesinin yanlışlıkla yakıldığı ortaya çıktı.

AA
Almanya’daki bir Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Sargın 14 Aralık'ta Hannover'in MHH Hastanesi Acil Servisi'nde vefat etti. Sargın'ın naaşının İslami usullere uygun şekilde yıkanıp kefenlenmek üzere yapılan hazırlıklar sırasında bir Alman'ın cenazesiyle karıştığı ortaya çıktı.

Sargın'ın ailesinin üzüntüsü, MHH Adli Tıp Servisi ile temasa geçip cenazenin yakıldığını öğrenince katlandı. Ailenin yaşananlarla ilgili hukuki süreç başlatacağı belirtildi.

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğunun merhumun Türkiye'deki yakınları ve Almanya'daki çocukları ile yakın temas içinde olduğu ve gerekli desteği sağladığı öğrenildi.

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Almanya'daki bir Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakıldı
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