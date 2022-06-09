Almanya’daki cani Türk düşmanı çıktı

Almanya'nın başkenti Berlin'deönceki gün öğrencigrubunun arasınadalan Ermenisaldırganın Türkiyedüşmanı olduğuortaya çıktı.Saldırganın aracından Türkiyealeyhtarı yazılar çıktı. Aracınıkasıtlı olarak yayaların üzerinesürerek 14 öğrenci ile iki öğretmeniezen Ermeni'nin katıksız Türkdüşmanı olduğu öğrenildi.Berlin polisi, saldırgan Gor H.'nin (29) saldırıyı düzenlediği aracının içinde Türkiye'ye hakaret içeren belgeler olduğunu ve özellikle sözde soykırım ile ilgili bazı iddialara dayanan Türkiye'ye dönük suçlamalar yapıldığını bildirdi. Olayın büyük ihtimalle siyasi motifler nedeniyle gerçekleştirdiğinden hareket ediliyor. Ancak Türkiye düşmanı Ermeni katilin neden öğrenci grubunun arasına daldığı da merak konusu oldu. Saldırganın ablası hemen "Biraz psikolojisi bozuktu" derken, basın da aslında ne kadar iyi bir komşu olduğunu yazmayı yeğledi. Katilin Ermeni çıkması üzerine basında hiçbir şekilde "terör zanlısı"ndan söz edilmediği gibi, hemen "psikolojik hasta" ilan edilme yarışına girildi.