Almanya’daki genç gönüllüler depremzedeler için seferber olmaya devam ediyor

Almanya'nın Münih kentinde genç gönüllüler depremzedeler için yardım kampanyalarını sürdürüyor. Türkgücü Münih futbol kulübünün desteğiyle Taufkirchen bölgesinde ücretsiz depo kiralayan gönüllüler, gelen yardımları paketliyor, çoğunlukla kara yoluyla olmak üzere Türkiye'ye ulaştırıyor. Gönüllülerden Merve Yahşi Önemli, AA muhabirine, "Depremin ilk gününden beri Münihli gönüllüler olarak biz de depremzedeler için burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi. Münih Başkonsolosluğunun tavsiyelerini dikkate alarak Türkgücü Münih futbol kulübünün de desteğiyle ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini temin ettiklerini belirten Önemli, "Konsolosluğumuzdan bize güncel listeler geldikçe ihtiyaca yönelik olarak eşyaları toparlayıp, kolileyip, sevkini sağlıyoruz. Sevk ettiğimiz yardım paketleri hava, kara ve demir yoluyla Türkiye'ye gönderiliyor." diye konuştu.

ELLERİNDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEKLER

Önemli, bugüne kadar çok sayıda tırla yardımları havalimanına naklettiklerini, buradan THY uçaklarıyla Türkiye'ye gönderdiklerini ve bunların AFAD ekiplerine teslim edildiğini söyledi. Münih'in Taufkirchen bölgesindeki depoda depremin ilk gününden itibaren günde yaklaşık 120 gönüllünün çalıştığını dile getiren Önemli, depremin yaralarını birlikte sarmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gönüllüler, çalıştıkları şirketlerde yetkililerle görüşerek ya da sosyal medya üzerinden şirketlerle temasa geçerek ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini temin etmeye çalışıyor. Bağışlar, dernek statüsünde olan Türkgücü Münih kulübü aracılığıyla da kabul edilebiliyor. Depoda paketlenen yardım malzemeleri arasında hijyen ürünleri, kıyafetler, tulumlar, battaniyeler, çadır, ısıtıcı ve jeneratörler bulunuyor.