Sözde camide LGBT rezaleti! Belediye başkanı bir de utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı

Almanya'nın Berlin Mitte'de kurulan ve İslam dışı uygulamalarıyla bilinen, ama ülkede liberal cami olarak adlandırılan İbni Rüşt Goethe Camii ismindeki sözde camide önceki gün bir skandal daha yaşandı. Sözde caminin duvarına LGBT'lilerin onur haftasını (pride) kutlamak maksadıyla ilk kez gökkuşağı bayrağı asıldı. Bu mekâna gökkuşağı bayrağının asılması Almanya'daki sosyal medya hesapları tarafından "Bir camiye ilk kez gökkuşağı bayrağı asıldı" şeklinde duyuruldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

Berlin Belediye Başkanı ve Kültür ve Avrupa Senatörü Klaus Lederer'in katılımıyla LGBT bayrağının törenle cami duvarına asılması sonrasında Lederer sosyal medya hesabından mutlu olduğuna yönelik bir de paylaşım yaptı. Klaus Lederer resmi Twitter hesabından gökkuşağı bayraklarının asıldığı sözde caminin fotoğraflarını paylaşarak, "#pridemonth2022 başlangıcında gökkuşağı bayrağı bugün İbn Rüşd Goethe Camii'ne çekildi. Orada olduğum için çok mutluyum. Bağlılığınız için teşekkür ederiz!" ifadelerini kullandı.

İSLAM DIŞI UYGULAMALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Almanya'da İslam'a dışı hareketlerin odak noktası haline İbni Rüşt Goethe Camii ismindeki mekânda sözde kadın imamlar erkeklere namaz kıldırdığı gibi başı açık bir şekilde kadın ve erkek yan yana da namaz kıldıkları haberlere yansımıştı. Buranın kurucusu, Yeşiller Partisi üyesi Seyran Ateş camiyi "ilk liberal cami" olarak tanımlamıştı. Ayrıca İslam dışı camiye peçe ve burka yasağı da getirmişti.