Almanya’daki rezalette ikinci skandal

Almanya'da alarm veren sağlık sistemi, hastanelerde skandallar yaşanmasına neden oluyor. Bunun son örneği, Hannover'de Konyalı Abdülkadir Sargın'ın (71) cenazesinin karıştırılması sonrası cesedin yakılmasıydı. Bu skandaldan sonra aynı ailenin ikinci bir skandala daha maruz kaldığı ortaya çıktı. Abdülkadir Sargın'ın cenazesinin yakıldığı Hannover'deki KRH Klinikum Nordstadt'a dört yıl önce tedavi amacıyla yatan kardeşi Doğan Sargın'ın (73) yanlışlıkla sağlam bacağının kesildiği ortaya çıktı. Skandalı anlatan oğul Barış Sargın (47), "Babamın hastanede yanlış bacağını kestiler. Babamın sağ bacağı kangren olmuştu. Ameliyatta sol bacağı kesilmiş. Durum fark edilince sağ bacağı da kesildi" dedi. Babasının iki ayağı olmadan güçlükle yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Barış Sargın, "Ben 1991'den beri Alanya'da yaşıyorum. Babam ikinci eşi Cornelia ve üç üvey kardeşimle birlikte. Onunla yakından ilgileniyorlar. Babamın başına gelenlerin farklı şekli amcamın başına geldi. Böyle hataları nasıl yapabilirler anlamak mümkün değil" şeklinde konuştu.Cenazesi yakılan Abdülkadir Sargın'ın kızı Ayşegül Sargın da (40) SABAH'a yaptığı açıklmada, "Babam beyin kanaması sonucu 14 Aralık'ta KRH Klinikum Nordstadt'ta öldü. Defin öncesi büyük şok yaşadık. Kardeşim Kerem, cenazeyi yıkamaya yardımcı olmak için içeri girdi. Birkaç dakika sonra 'İçerideki babam değil' diye bağırdı. Ardından cenaze firması MHH'ya gittik. Bir çalışan kadın, 'Babanız yanlışlıkla yakıldı' dedi. Şikâyette bulunduk" dedi.AYŞEGÜL Sargın, babasının cesedinin cuma günü yakılıp pazartesi günü toprağa verildiğini anlatarak "Babamı Müslüman mezarlığına defnetmek istiyoruz. Sonuna kadar gideceğiz. Bir özrü çok görenlerden hukuk önünde hesap soracağız" dedi. Üç çocuk babası Abdülkadir Sargın (71), beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.