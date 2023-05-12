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Giriş Tarihi: 12.5.2023 14:51 Son Güncelleme: 12.5.2023 14:53

Almanya'daki silahlı saldırıda iki Türk işçiyi öldüren zanlı tutuklandı

Almanya'da Mercedes firmasına ait fabrikada düzenlenen silahlı saldırıda Ayhan B. ve Özkan K. adlı Türk işçileri öldüren zanlı cezaevine gönderildi.

AA
Almanya’daki silahlı saldırıda iki Türk işçiyi öldüren zanlı tutuklandı

Stuttgart yakınlarındaki Sindelfingen'de bulunan Mercedes fabrikasında meydana gelen silahlı saldırının ardından Stuttgart Savcılığı ve Ludwigsburg polisinden yapılan ortak açıklamada, "Suçun neden işlendiği belirsizliğini koruyor." ifadesi kullanıldı.

Stuttgart Savcılığının talebi üzerine Türk zanlı hakkında cinayet suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldı ve cezaevine gönderildi.

Zanlının Ayhan B'yi vurmasının ardından diğer ustabaşı Özkan K'ye de silahla ateş ettiği aktarıldı.

Özkan K'nin olay yerinde, Ayhan B'nin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Almanya'daki silahlı saldırıda iki Türk işçiyi öldüren zanlı tutuklandı
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