Almanya’daki skandala tepkiler büyüyor

Almanya'da vefat eden Türk vatandaşı Abdülkadir Sargın'ın (71) cenazesinin yanlışlıkla yakılmasının yankıları sürüyor. Yaşanan skandal sonrası aile hukuki süreç başlatırken Türk toplumu da duruma tepki gösterdi. Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, Sargın'ın cenazesinin yakılması konusunda yetkililerden açıklama beklediklerini söyledi. En üst düzeyde eyalet makamlarıyla temasa geçtiklerini belirten Kaya, "Kendilerine konunun takipçisi olduğumuzu, Dışişleri Bakanlığımızın da en üst düzeyde konuyu takip ettiğini ve açıklama getirmelerini beklediğimizi ilettik" dedi. Bu durumun Türk toplumunda endişelere yol açtığını ifade eden Kaya, olayın açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Elim hadisenin Türk toplumunda adeta bir infiale yol açtığına dikkati çeken Hannover'de yaşayan işadamı Serdar Demirbay ise "Gerek iş insanlarımız gerek STK'lar olarak konuyu takip ediyoruz" diye konuştu. Aşağı Saksonya Şura Derneği Başkanı Recep Bilgen ve UID Aşağı Saksonya Başkanı İlhami Oğuz da şok etkisi yaratan olaya ciddi tepkiler olduğunu dile getirdi. MHH Hastanesi'nde 14 Aralık'ta vefat eden Abdülkadir Sargın'ın naaşı, 5 Aralık'ta vefat eden 81 yaşındaki bir Alman'ın cenazesi ile yanlışlıkla karıştırıldı. Sargın'ın naaşı yakıldı. Adli Tıp Kurumu'nu da içinde barındıran MHH Hastanesi'nden ise konuya ilişkin sadece bir cümlelik açıklama yapıldı.