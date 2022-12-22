Almanya’daki Türklerden örnek davranış!

Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan yardım gönüllüleri kendi imkanlarıyla oluşturdukları organizasyonlarla evsizlere ve ihtiyaç sahiplerine yiyecek, içecek ve kıyafet yardımında bulunuyor. Gönüllüler, özel oluşturdukları otobüslerle evsizlerin ısınmalarını sağlayıp soğuktan ölümleri azaltmayı hedefliyor.

Köln sokaklarında yaşayan evsiz ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunan Türkler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, ülkede geçen yıl soğuklar nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin bu yıl tekrarlanmaması için çaba gösterdiklerini söyledi.

20 YILI AŞKIN SÜREDİR YARDIM GÖNÜLLÜSÜ

Asıl mesleği hemşirelik olan ve 2019'dan beri faal olan Merhaba & Mahlzeit Yardım Derneğinin kurucularından Canan Nurna, 20 yılı aşkın süredir bireysel, 2019'dan beri de dernek aracılığıyla sokakta yaşayanlara gönüllü hizmet verdiğini ve kışın sokakta yaşayanlara yönelik yardımları artırdıklarını söyledi.

Almanya'da hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altına düştüğünü ve sokaklarda yaşayan çok sayıda kişi olduğunu belirten Nurna, "Biz haftada iki kez bol vitaminli ve mineralli yemekler yapıp dağıtıyoruz. Sokaktakiler üşümesinler diye çay, kahve ikram ediyoruz. Bunu Köln'de sürekli yapıyoruz ayrıca Berlin'de yapıyoruz, Münster'de yapıyoruz. İsveç'te yaptık, Frankfurt'ta yaptık, önümüzdeki hafta Bonn'da yapacağız. Dernek olarak kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Dernek olarak sadece Avrupa ülkelerinde değil, İdlib'de ve Türkiye'nin Suriye sınırındaki bölgelerde de yardımlarda bulunduklarını aktaran Nurna, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Almanya'da 23 kişi soğuktan donarak öldü. Geçtiğimiz günlerde bir kişi Frankfurt'ta soğuktan öldü. Bizler bunu engelleyebiliriz, elimizde olan yorgan, battaniye, ceket, çorap çok önemli, eldiven, şapka, şal ile bunu yapabiliriz. Sokakta yaşayanlar o kadar korumasız ve o kadar soğuklar var ki hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derecelere düştü. 2018'de burada 10 kişi soğuktan öldü. Onlar için bir bardak çay bile çok şey ifade ediyor. Hepimiz birbirimizden sorumluyuz ve hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor.

Bugün yine yemek dağıttık, sohbet ettik. Çok mutlu oluyorlar, ağlıyorlar, hallerini hatırlarını soruyoruz, minnettarlar, dua ediyorlar. Artık soğuktan kimse ölmesin. Herkes evindeki fazla eşyaları sokakta yaşayanlara verebilir. Ödül aldık çünkü bu yardımları gönüllü olarak yapıyoruz, hiçbir şekilde para almıyoruz. Bu yardımları sponsorların bağışlarıyla yapıyoruz, bazen bunlar yetmiyor kendimiz üzerine koyarak yardımlara devam ediyoruz."

"SOĞUKTA İNSANLAR SOKAKTA ÖLMESİN"

Merhaba & Mahlzeit Yardım Derneğinin yöneticisi Tolga Özgül de hayırsever iş insanları ve yardımseverler sayesinde bu yardımları yapabildiklerini belirterek yardıma muhtaç insanlara el uzatmak isteyenlerin kendilerine ulaşabileceğini söyledi.

İnsanların soğuktan sokakta ölmemesi için mücadele ettiklerini vurgulayan Özgül, "Sponsorlarımız yiyecek, giyecek, hijyen malzemesi ve kıyafet gibi sokakta yaşayanların ihtiyaç duyabileceği malzemeleri temin ediyorlar. Bizler de gönüllüler olarak haftada birkaç kez insanlara yardımda bulunuyoruz. İyiliksever sponsorlar sayesinde bu yardımlarımızı elimizden geldiğince dağıtmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"SOĞUK OTOBÜSÜ"NDE 6 YILDIR GÖNÜLLÜ HİZMET VERİYOR

Köln'de soğuk havalarda insanları ısıtmak ve onlara yardımda bulunmak için faaliyet gösteren Köln Soğuk Otobüsünde (Kölner Kaeltebus) 6 yıldır gönüllü hizmet veren Feyza Bayraktar, "Bizler burada Köln'de, pazartesi ve çarşamba günleri evsiz dostlara yemek ikramı kıyafet, hijyen ürünleri, neye ihtiyaç duyuyorlarsa onu ikram etmeye, onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Onun haricinde kış aylarında eksi derece olduğu zaman her gün gece nöbetlerimiz oluyor. Bazen gece 01.00 hatta gece 03.00'e kadar, ne kadar çok kişi ararsa. Telefonunuz var, oradan insanlar bize ulaşıp evsizlerin nerede olduğunu haber veriyorlar, biz de oralara gidip onlara destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Bayraktar, "Bunların haricinde otobüsümüz seyyah grubu ile ortaklık yapıyor. Duisburg, Frankfurt, Stuttgart gibi birçok şehirde yemek ikramları yapılıyor, evsizlere yönelik biraz daha farkındalığı artırmak ve insanların evsizleri de görmeleri adına. Ayrıca her şehirde, büyük şehirlerde özellikle Soğuk Otobüsü var, bu hizmeti veren. Bazı farklılıklar olabiliyor tabii ki. Kiminde içinde evsiz oturup ısınabiliyor, kiminde ise bizde olduğu gibi sokak sokak dolaşıp dağıtım yapıyor." ifadelerini kullandı.

YARDIMLAR SOKAKTA YAŞAYANLARI MEMNUN EDİYOR

5 yıldır sokakta yaşayan Dirk Wernzig de yapılan yardımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özellikle soğuk havalarda sokakta yaşamanın zorluğuna değinen Wernzig, "Ne yazık ki 5 yıldır sokakta yaşıyorum. Yardımseverler giyecek, yiyecek yardımında bulundular kahve ikram ettiler, bunu hiç beklemiyordum ve çok heyecanlandım. Yemekler harika, sadece lezzetli değil aynı zamanda bol bol ikram ediyorlar, bizim için çok iyi oluyor." dedi.