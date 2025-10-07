Almanya’dan gecikmiş dijitalleşme adımı

Gelişmiş ülkeler arasında dijitalleşme sıralamasında en altlarda bulunan Almanya, bu alanda kolları sıvadı. Hükümet, "Modernizasyon Ajandası" kapsamında, vatandaşların hayatını kolaylaştıracak önemli bir uygulamayı başlatmayı hedefliyor. "Dijital Devlet Cüzdanı" adı altında Türkiye'deki E-Devlet benzeri bir uygulama hedefleyen Almanya, bu uygulama ile bazı bürokratik işlemleri internet üzerinden yapılabilmesinin önünü açmak istiyor. Yeni sistemin 2029 yılına kadar hayata geçirilmesi planlanıyor. Almanya bu sayede bürokrasiyi azaltıp işlem süresini düşürmeyi planlıyor. Hükümet yetkilileri yapay zekâ tabanlı denetim mekanizmalarının daha fazla verimlilik ve hukuki güvenlik sağlayacağını belirtti.