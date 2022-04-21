Almanya’dan kötü sürpriz: Zelenskiy, ’Kiev’e gelme’ demişti

UKRAYNA'NIN İSTEK LİSTESİ KÜÇÜLTÜLDÜ

Haberde, "Alman endüstrisinin ne sunmaya istekli olduğu biliniyordu, ancak Almanya Başbakanı Olaf Scholz maliyetleri düşürdü. Şansölye Scholz, Ukrayna'nın Putin'in saldırısına karşı kendini savunmak için şimdi 1 milyar euro ile Almanya'da silah alışveriş turuna çıkabileceğini söyledi." denildi.

Ayrıca Kiev ile birlikte oluşturulan bir "sanayi listesi"nin var olduğu, "kötü sürprizin ise söz konusu listenin Ukrayna'nın tüm temel isteklerini içerecek şekilde küçültüldüğü" kaydedildi.