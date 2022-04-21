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Giriş Tarihi: 21.4.2022 09:36 Son Güncelleme: 21.4.2022 09:41

Almanya'dan kötü sürpriz: Zelenskiy, 'Kiev'e gelme' demişti

Almanya’dan kötü sürpriz: Zelenskiy, ’Kiev’e gelme’ demişti

Rusya Ukrayna savaşı ikinci ayına yaklaşırken Almanya ile Ukrayna arasındaki gerilim büyüyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in 'Kiev'i ziyaret etmek istedim ancak Zelenskiy istemedi' sözleri ile başlayan kriz sonrası Almanya'dan yeni bir hamle geldi. Kiev yönetiminin ziyareti reddetmesinin bedeli ağır oldu...

İkinci ayına yaklaşan Rusya ukrayna savaşı yeni bir gelrilime daha sahne oldu. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Kiev ziyereti talebinin reddedilmesi Ukrayna'ya pahalıya patladı. Dün 'Ukrayna'nın ihtiyacı olan tüm silahlara erişimi olması halinde Rusya'nın başlattığı savaşı çoktan bitirebileceklerini' iddia eden Zelenkiy'nin Almanya Cumurbaşkanına 'gelmeyin' demesinin ardından iki ülke arasında yaşanan gerilimde Almanya'dan yeni bir hamle geldi...

Ukrayna yönetiminin Rusya'ya yönelik yeterli adımı atmadığı konusunda eleştirdiği Almanya'dan yeni bir hamle daha geldi. Geçitğimiz günlerde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Kiev'i ziyaret etmek istemiş, Kiev yönetimi ise bu talebi reddetmişti.

STEİNMEİER SİTEM ETTİ

Ukrayna ile dayanışma göstermek amacıyla Kiev'e gitmek istediğini belirten Steinmeier, yaşadığı süreci "Bunun için hazırdım. Ama açıkçası, kabul etmeliyim ki, Kiev istemedi." diyerek özetledi.

UKRAYNA'YA PAHALIYA PATLADI

Almanya ile Ukrayna arasında yaşanan Kiev krizi, Almanya'nın sağladığı silah sevkiyatına yansıdı. Alman Bild gazetesinin haberine göre, Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya tedarik edilebilecek silahların listesini 48'den 24'e indirdi.

UKRAYNA'NIN İSTEK LİSTESİ KÜÇÜLTÜLDÜ

Haberde, "Alman endüstrisinin ne sunmaya istekli olduğu biliniyordu, ancak Almanya Başbakanı Olaf Scholz maliyetleri düşürdü. Şansölye Scholz, Ukrayna'nın Putin'in saldırısına karşı kendini savunmak için şimdi 1 milyar euro ile Almanya'da silah alışveriş turuna çıkabileceğini söyledi." denildi.

Ayrıca Kiev ile birlikte oluşturulan bir "sanayi listesi"nin var olduğu, "kötü sürprizin ise söz konusu listenin Ukrayna'nın tüm temel isteklerini içerecek şekilde küçültüldüğü" kaydedildi.

UKRAYNA'YA DESTEĞİNİ İLETMİŞTİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, geçtiğimiz şubat ayında Rusya'nın saldırılarının hemen ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silah tedariki konusunda Ukrayna'ya desteğini iletmişti.

Scholz, "Rus saldırısı bir dönüm noktasıdır. Putin'in işgalci ordusuna karşı Ukrayna'nın savunmasına yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak bizim görevimizdir. Bu sebeple Ukrayna'daki dostlarımıza 1000 adet tanksavar silah ve 500 adet stinger füzesi tedarik ediyoruz." diye yazmıştı.

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Almanya'dan kötü sürpriz: Zelenskiy, 'Kiev'e gelme' demişti
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