Almanya’dan Rusya’ya sert uyarı: Ağır bedeller öder...

Bakan Maas, şimdi gerilimi düşürmek için dürüst ve kalıcı adımların atılmasının önemine işaret ederek, Rusya ile görüşmek için kapının açık olduğunu kaydetti.

Maas, ayrıca NATO toplantısında Afganistan'daki durumun da kapsamlı şekilde ele alınacağını ifade etti.