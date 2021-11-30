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Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:19

Almanya'dan Rusya'ya sert uyarı: Ağır bedeller öder...

AA
Almanya’dan Rusya’ya sert uyarı: Ağır bedeller öder...

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'tan Rusya'ya yönelik sert sözler geldi. Maas yaptığı açıklamasında; Ukrayna sınırında Rusya'nın askeri faaliyetlerinden büyük endişe duyduklarını ifade etti. NATO Toplantısı'nda Ukrayna ile ilgili durumun ayrıntılı olarak ele alınacağını belirten Maas, Rusya her türlü saldırganlık durumunda ağır bedel ödemek zorunda kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Heiko Maas, Riga'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Stockholm'deki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi öncesinde yazılı açıklama yaptı. İki toplantıda Ukrayna ile ilgili gelişmelerin önemli konu olacağı bilgisini paylaşan Maas, Ukrayna sınırında Rusya'nın askeri faaliyetlerinden büyük endişe duyduklarını ifade etti.

AĞIR BEDELLER ÖDER

Maas, Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlallerinin ve AGİT'in gözlemci misyonunun engellenmesinin gerginliğin azaltılmasına katkı sağlamadığını aktardı.

Bu nedenle bugün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna ile ilgili durumun tekrar ayrıntılı şekilde ele alınacağını belirten Maas, "NATO'nun Ukrayna'ya desteği kesintisizdir. Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği tartışma konusu olamaz. Rusya her türlü saldırganlık durumunda ağır bedel ödemek zorunda kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Maas, şimdi gerilimi düşürmek için dürüst ve kalıcı adımların atılmasının önemine işaret ederek, Rusya ile görüşmek için kapının açık olduğunu kaydetti.

Maas, ayrıca NATO toplantısında Afganistan'daki durumun da kapsamlı şekilde ele alınacağını ifade etti.

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Almanya'dan Rusya'ya sert uyarı: Ağır bedeller öder...
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