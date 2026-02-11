Almanya’dan sonra anarşi İtalya sokaklarında

İtalya'da 7 Şubat'ta demiryollarını hedef alan üç ayrı sabotaj girişimini anarşist bir grubun üstlendiği bildirildi. Sottobosko.noblogs isimli bir blogda, "Olimpiyatları ateşe verin" başlığıyla yayımlanan mesajda, sabotajların Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nı hedef aldığı belirtildi. Mesajda, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, "gösterilere karşı baskıyı artırması için her yıl yeni bir güvenlik kararnamesi çıkartmasının, kendilerini başka bir protesto biçimine ittiğini" savundu. Geçtiğimiz günlerde de Almanya'da günlerce süren elektrik kesintilerinin arkasında sol anarşist gruplar çıkmıştı.