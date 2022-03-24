Almanya’nın Rusya için enerji ambargosu planı belli oldu

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin Rusya'ya enerji konusunda ambargo uygulamaya hazır olmadığını bildirdi.

Habeck, Federal Mecliste (Bundestag) yaptığı konuşmada, Alman hükümetinin enerjide Rusya'ya bağımlılığını ortadan kaldırmak için enerji kaynaklarını çeşitlendirmek konusunda yoğun çalışmalar yaptığını belirtti.

"ENERJİ KAYNAKLARINI ÇEŞİTLENDİRECEĞİZ"

Almanya'nın enerji politikasına istikrar kazandırmaya çalıştıklarını söyleyen Habeck, "Bir daha asla şimdi olduğumuz kadar tek bir enerji tedarikçisine (Rusya) bu kadar bağımlı olmayacağız, enerji kaynaklarını çeşitlendireceğiz." dedi.

Bakan Habeck, ülkesinin Rusya'dan kömür, petrol veya doğal gaza acil bir ambargo uygulayacak durumda olmadığını belirterek, "Rusya'ya enerji ambargosu uygulamaya hazır değiliz. Ambargo, Almanya'da enerji güvenliğini tehlikeye atacaktır." diye konuştu.