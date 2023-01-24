Almanya’nın yeni savunma bakanına tank baskısı artıyor

Avrupa'da Rusya-Ukrayna Savaşı ile istikrarsızlığın arttığı bir dönemde göreve başlayan Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius, Kiev'e Leopard 2 tankları gibi ağır silahların gönderilmesi ve "yetersiz" durumdaki Alman silahlı kuvvetlerini modernize etme baskılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
Ülkede 2013'ten sonra bu göreve getirilen ilk erkek savunma bakanı Pistorius, 19 Ocak'ta Federal Mecliste yemin ederek görevine başladı. Pistorius, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sürerken Ukrayna'ya Leopard 2 tankı gibi daha fazla ağır silah gönderilmesi için Berlin yönetimine yönelik çağrıların arttığı bir dönemde göreve geldi.
YENİ BAKANI ZOR GÜNLER BEKLİYOR
Almanya, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'dan ve Polonya gibi bazı NATO müttefiklerinden, Rusya'ya karşı savunması için Kiev'e Alman yapımı Leopard 2 tankları tedarik edilmesine izin vermesi için yoğun baskı altına girdi. Alman hükümeti, bugüne kadar tankları tedarik etmekten veya diğer NATO ülkelerinin bunu yapmasına izin vermekten kaçındı.
Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük harp olan Rusya-Ukrayna Savaşı karşısında kapasitesi yetersiz silahlı kuvvetlerin yenilenmesi yönündeki baskı artarken Pistorius'u zor bir dönem bekliyor.
62 yaşındaki Boris Pistorius, savunma bakanı olacağının duyurulmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, beklentileri karşılamaya hazır olduğunun sinyalini verdi. Savunma bakanı olarak gelecekte kendisini büyük görevlerin beklediğini belirten Pistorius, "Önümüzdeki dönemde Alman ordusunu güçlendirmek istiyorum." dedi.
YAKIN KOORDİNASYON SÖZÜ VERDİ
Pistorius, savunma bakanlığı görevini üstenmenin bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak Alman ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlaması gerektiğini belirtti. Pistorius, göreve başladığı gün Leopard tanklarının Ukrayna'ya teslimi konusunda düşük bir profil çizmesi dikkati çekmişti.
ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile Berlin'de yaptığı ilk görüşmede ABD ile yakın koordinasyon içinde olma sözü veren Pistorius, NATO'nun "istikrarlı, destekleyici bir ittifak" olduğunu ve "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sırasında tepki verme ve harekete geçme yeteneğine sahip olduğunu gösterdiğini ve bunu yapmaya devam edeceğini" söylemişti.
Pistorius, Almanya ve ABD'nin yaklaşımlarında ve Kiev'e silah sevkiyatı konusunda "omuz omuza" durduğunu vurgulayarak Ukrayna'ya "özgürlük, toprak bağımsızlığı ve egemenlik mücadelesinde" daha fazla destek sözü vermişti.