Almanya’nın yeni savunma bakanına tank baskısı artıyor

YENİ BAKANI ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Almanya, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'dan ve Polonya gibi bazı NATO müttefiklerinden, Rusya'ya karşı savunması için Kiev'e Alman yapımı Leopard 2 tankları tedarik edilmesine izin vermesi için yoğun baskı altına girdi. Alman hükümeti, bugüne kadar tankları tedarik etmekten veya diğer NATO ülkelerinin bunu yapmasına izin vermekten kaçındı.

Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük harp olan Rusya-Ukrayna Savaşı karşısında kapasitesi yetersiz silahlı kuvvetlerin yenilenmesi yönündeki baskı artarken Pistorius'u zor bir dönem bekliyor.