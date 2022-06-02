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Giriş Tarihi: 2.6.2022

Almanya’ya sert tepki: Yunanistan’ın tuzağına düşmeyin

ANKARA
Almanya’ya sert tepki: Yunanistan’ın tuzağına düşmeyin
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner'in Türkiye aleyhindeki açıklamalarına sert yanıt verdi. Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Bilgiç, "Almanya Şansölyeliği tarafından yapılan ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz. Komşusunun egemenliğini, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir aktör varsa o da Yunanistan'dır. Yunanistan'ın NATO müttefikliğini hiçe sayarak ülkemizin hava sahasını ihlal etmesine, ülkemiz hava sahası ile uluslararası hava sahasında uçaklarımızı taciz etmesine karşı egemenliğimizi savunmaya devam edeceğiz. Almanya'dan müttefiklik ruhuna uygun olmayan tarafgir açıklamalar yapmak yerine, Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet etmesini bekliyoruz" dedi.
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Almanya’ya sert tepki: Yunanistan’ın tuzağına düşmeyin
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