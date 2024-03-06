Almanya’yı şoke eden anket: Ülkeyi savunacak durumda değiliz!

Katılımcılardan 18-29 yaş arasındakilerin yüzde 51'i ülkeyi savunmak için "muhtemelen" veya "kesinlikle" eline silah almaya hazır olmadığını ifade ederken, bu oran 30-44 yaş aralığında yüzde 60, 45-59 yaş arasındakilerde yüzde 54 ve 60 yaş üstündekilerde de yüzde 62 oldu.

Yeşiller Partisi taraftarlarının yüzde 61'i, Sosyal Demokrat Parti (SPD) taraftarlarının yüzde 59'u, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi taraflarının yüzde 55'i, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin taraflarının yüzde 50'si ve Hür Demokrat Parti (FDP) taraftarlarının yüzde 47'si ülkeyi savunmak için "muhtemelen" veya "kesinlikle" eline silah almaya hazır olmadığını belirtti.

Öte yandan YouGov şirketinin Alman Haber Ajansı DPA için yaptığı ankete göre, Almanların yüzde 72'si Ukrayna'ya asker gönderilmesine karşı çıkarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a destek veriyor.