Alt varyant ‘BA.2’ Omicron’dan %34 daha bulaşıcı

Danimarkalı bilim insanlarının yaptıkları bir araştırma Omicron
varyantına dair yeni veriler sağladı. Araştırmayı Kopenhag Üniversitesi ve Serum Enstitüsü gerçekleştirdi. Buna göre Omicron'un BA.2 olarak adlandırılan alt varyantı, BA.1 olarak bilinen orijinal versiyona göre yüzde 34 daha fazla bulaşıcı olduğu görüldü. Bilim insanları, bu nedenle daha önce Omicron'a yakalanan kişilerin yeniden enfekte olabileceği ve ülkelerin yeni bir koronavirüs dalgasıyla karşılabileceği konusunda uyardı. Ancak aynı araştırmaya göre Kovid-19 aşıları olan kişilerin BA.2 alt varyantını yayma risklerinin aşısızlara göre daha düşük olduğu belirlendi.
AVRUPA GEVŞEDİ
Avrupa ülkeleri , Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam etse de yüksek aşılama oranları ve hafif semptomlara sahip Omicron'un baskın varyant olması nedeniyle salgın tedbirlerini birer birer kaldırıyor.